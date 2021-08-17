В Японии в возрасте 69 лет скончался «отец» судоку

В Японии в возрасте 69 лет умер Маки Кадзи, которого за популяризацию судоку называют «отцом» этого вида головоломок. Об этом сообщили в издательстве Nikoli.

«Маки Кадзи скончался в 22.54 10 августа 2021 года дома в Токио. Причиной смерти стал рак желчного протока. Ему было 69 лет», - говорится в сообщении.

Ранее в Японии скончался Титэцу Ватанабэ. Ему было 112 лет, и в начале февраля 2020 года он был официально признан старейшим из живущих на Земле мужчин и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. После этого в беседе с журналистами он раскрыл секрет своего долголетия: никогда не злиться и много улыбаться.