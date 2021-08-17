Умер главный конструктор российских самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Главный конструктор российских самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер на 60-м году жизни в понедельник, 16 августа, после тяжелой болезни. Об этом сообщили в ОАК.

Юрасов прошел в ПАО «Ил» трудовой путь от техника до главного конструктора. Он занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.

С 2004 года Юрасов занимался руководством всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС РФ и гражданской авиации. Под его руководством были созданы и поступили в эксплуатацию модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А.

Андрей Юрасов был удостоен орденом Дружбы и орденом Почета, медалью «850 лет Москвы».