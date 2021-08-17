Опубликованы кадры выхода кораблей Каспийской флотилии в Иран на АрМИ

Экипаж малого артиллерийского корабля (МАК) «Махачкала» примет участие в конкурсе «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр в Иране. В качестве резервного будет задействован еще один корабль Каспийской флотилии МАК «Астрахань».

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, оба корабля направляются в иранский порт Бендер-Энзели.

На соревнованиях «Махачкала» отстреляется из артиллерийских установок. В ходе тренировок экипаж уничтожит «вражеский корабль» и цель, сбрасываемую на парашюте.

«Также экипажи кораблей водоизмещением до 1 000 тонн будут состязаться в точности применения вооружения, борьбе за живучесть корабля, морской выучке и спасательной подготовке», - говорится в сообщении.

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» - третий корабль проекта 21 630 «Буян», разработан Зеленодольским проектно-конструкторском бюро и построен на судостроительной фирме «Алмаз» по заказу ВМФ России. «Астрахань» тоже относится к кораблям такого типа.

Вооружен универсальной артиллерийской установкой А-190, двумя 30-мм шестиствольными автоматами АК-306 и кормовой 40-ствольной 122-мм системой залпового огня «Град-М». Благодаря малой осадке и высокой маневренности «Махачкала» может решать широкий круг задач в прибрежной зоне Каспийского моря, а также на реке и в устье.