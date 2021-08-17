Российский служебный пес получил итальянскую премию

Служебная овчарка из России получила итальянскую премию. Овчарка из Санкт-Петербурга спасла 15-летнюю девочку от насильника. Она взяла след преступника и привела полицейских по маршруту к одному из заброшенных домов, где он силой удерживал подростка.

Злоумышленник задержали. Отвагу собаки отметили на международном уровне. Овчарка стала первым псом в России, которая была удостоена престижной итальянской премии «Собачья верность», пишет РИА Новости.

Ранее во Владивостоке при обследовании места происшествия немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель города Владивостока.