Своими руками: собранные на аукционе с работами Шойгу 40 миллионов рублей направили на помощь онкобольным детям

Фонд Константина Хабенского подарил шанс на жизнь тысячам детей с опухолями головного и спинного мозга. На благотворительном аукционе «Творчество ради жизни», прошедшем на площадке штаб-квартиры Русского географического общества в мае, удалось собрать 40 миллионов рублей.

Инициатором акции выступил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Главными лотами мероприятия стали графика и живопись, а также работы из дерева, которые глава Минобороны РФ создал своими руками.

«Больше 10 миллионов направлены на лечение и реабилитацию 23 детей и молодых взрослых. Они абсолютно разные. Это и лечение, и реабилитация, в зависимости от возраста, в зависимости от состояния, от диагноза», - поделился информацией Хабенский.

Благодаря аукциону «Творчество ради жизни» девятилетняя Дина Сибгатуллина получила надежду. Ее опухоль растет в опасной близости к глазам, поэтому из-за операции она может потерять зрение. Дина и ее семья надеются на помощь Медицинского института имени Березина в Санкт-Петербурге - это единственная клиника в РФ, где детям проводят лучевую протонную терапию.

Двенадцатилетний Саша из Ставропольского края прошел курс реабилитации после операции по удалению опухоли мозга также благодаря аукциону. Четырехлетнему Георгию из Сочи на вырученные на мероприятии средства приобрели препараты, блокирующие онкологию.

Фонд Константина Хабенского оказал адресную помощь уже более чем 3 000 детей с опухолями головного и спинного мозга. Сам актер подчеркнул, что в случае с предложением министра обороны дело было не в том, какой пост занимает человек, а в том, что он хочет помочь. По его мнению, чем больше людей будут помогать фонду, тем больше шансов, что дети поправятся.