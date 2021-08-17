Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Полоса препятствий и плавание в бассейне: как российские военные кинологи и собаки готовятся к финалу «Верного друга» в Алжире

Игорь Лапик
Анна Берестовая
00:09 17.08.2021
В Африке идет активная подготовка военных кинологов РФ с собаками к участию в финале конкурса «Верный друг».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Погрузка в самолет на аэродроме Чкаловский и 11 часов в полете на север Африки. Такие испытания еще до соревнований прошли лучшие кинологи и их верные друзья.

Чтобы выступить в международном финале конкурса «Верный друг» нужно совершить марш-бросок длиной в тысячи километров. Военно-транспортная авиация не каждый день перевозит таких пассажиров: люди летят практически бок о бок с собаками. Четвероногие конкурсанты ведут себя спокойно и покладисто, как будто осознавая важность своей поездки.  

Своя вода и корм, прививки, тесты на антитела к бешенству, медикаменты и сразу три паспорта на одну собаку. Вывезти животных за рубеж - это уже спецоперация.

Алжирская жара - главный соперник российской команды на этом конкурсе. Очень важно вовремя охладиться в бассейне и получить укол жаропонижающим. Нормальная температура тела собаки 39 градусов, а на солнце еще выше.

Меньше еды и больше жидкости. За день все десять российских собак выпивают 40 литров воды. Еще один способ помочь четвероногим друзьям – как следует вычесать.

«Очень много лишнего подшерстка, который мешает охлаждаться», - объяснила участница конкурса «Верный друг» Марина Жохова.

Сейчас кинологи знакомят собак с полосой препятствий и трассой дог-биатлона.  Занятия проходят ранним утром, пока не сильно жарко. Пока одни собаки находятся на тренировке, другие ждут своей очереди в спецавтомобиле: клетки в два яруса, работает кондиционер, комфортная для собак температура чтобы избежать перегрева организма.

До начала игр еще есть время, чтобы восстановиться после перелета и привыкнуть к климату. У нашей команды быстрые лапы, сильные мышцы и высокий интеллект. Для победы осталось лишь  показать зубы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:24 Армия
Сводная тренировка «гонки капитанов» АрМИ-2021 завершилась в Воронежской области
00:12 Армия
Видео
Подразделения РХБЗ Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19
22:18 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места возможной утечки газов на промзоне в Екатеринбурге
21:16 В стране и мире
Видео
В МЧС не подтвердили информацию о взрыве на промзоне в Екатеринбурге
20:13 В стране и мире
СМИ: после взрыва на промзоне в Екатеринбурге произошел выброс газов
Популярное
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
Названы восемь простых способов снизить давление
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.