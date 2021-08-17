Полоса препятствий и плавание в бассейне: как российские военные кинологи и собаки готовятся к финалу «Верного друга» в Алжире

Погрузка в самолет на аэродроме Чкаловский и 11 часов в полете на север Африки. Такие испытания еще до соревнований прошли лучшие кинологи и их верные друзья.

Чтобы выступить в международном финале конкурса «Верный друг» нужно совершить марш-бросок длиной в тысячи километров. Военно-транспортная авиация не каждый день перевозит таких пассажиров: люди летят практически бок о бок с собаками. Четвероногие конкурсанты ведут себя спокойно и покладисто, как будто осознавая важность своей поездки.

Своя вода и корм, прививки, тесты на антитела к бешенству, медикаменты и сразу три паспорта на одну собаку. Вывезти животных за рубеж - это уже спецоперация.

Алжирская жара - главный соперник российской команды на этом конкурсе. Очень важно вовремя охладиться в бассейне и получить укол жаропонижающим. Нормальная температура тела собаки 39 градусов, а на солнце еще выше.

Меньше еды и больше жидкости. За день все десять российских собак выпивают 40 литров воды. Еще один способ помочь четвероногим друзьям – как следует вычесать.

«Очень много лишнего подшерстка, который мешает охлаждаться», - объяснила участница конкурса «Верный друг» Марина Жохова.

Сейчас кинологи знакомят собак с полосой препятствий и трассой дог-биатлона. Занятия проходят ранним утром, пока не сильно жарко. Пока одни собаки находятся на тренировке, другие ждут своей очереди в спецавтомобиле: клетки в два яруса, работает кондиционер, комфортная для собак температура чтобы избежать перегрева организма.

До начала игр еще есть время, чтобы восстановиться после перелета и привыкнуть к климату. У нашей команды быстрые лапы, сильные мышцы и высокий интеллект. Для победы осталось лишь показать зубы.