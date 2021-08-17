Курсанты ДВОКУ и военнослужащие ЮВО подготовили технику к тренировкам на полигоне Корла в Китае
Экипажи провели комплексную проверку боевых машин пехоты после их перевозки на территорию Китая самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
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Российские военнослужащие, участники соревнований экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск», на полигоне учебного центра сухопутных войск НОАК в Корле подготовили свою технику к проведению тренировок.
Экипажи курсантов ДВОКУ и военнослужащих ЮВО провели комплексную проверку боевых машин пехоты после того, как они были перевезены на территорию Китая самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. А также выполнили мероприятия в рамках ежедневного технического обслуживания и контрольного осмотра.