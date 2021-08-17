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Курсанты ДВОКУ и военнослужащие ЮВО подготовили технику к тренировкам на полигоне Корла в Китае

Валентина Пескова
00:51 17.08.2021
Экипажи провели комплексную проверку боевых машин пехоты после их перевозки на территорию Китая самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, участники соревнований экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск», на полигоне учебного центра сухопутных войск НОАК в Корле подготовили свою технику к проведению тренировок.

Экипажи курсантов ДВОКУ и военнослужащих ЮВО провели комплексную проверку боевых машин пехоты после того, как они были перевезены на территорию Китая самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. А также выполнили мероприятия в рамках ежедневного технического обслуживания и контрольного осмотра.

© Минобороны РФ

Особое внимание было уделено поддержанию необходимого уровня ГСМ и технических жидкостей, проверке работоспособности системы управления огнем, подготовке силового блока и ходовой части к эксплуатации в условиях высокогорья и высоких температур окружающего воздуха.

Российская команда является единственной, которая выступит на более современной отечественной боевой машине пехоты БМП-3, остальные команды из Республики Беларусь, Республики Венесуэла и принимающей страны выступят на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства.

© Минобороны РФ

В состав российской команды вошли лучшие экипажи БМП - победители и призеры всеармейских соревнований - курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского и представители Южного военного округа.

© Минобороны РФ

В этом году в КНР на полигоне сухопутных войск НОАК Корла пройдут три конкурса АРМИ-2021: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений ПВО, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей БМП и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

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