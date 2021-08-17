Курсанты ДВОКУ и военнослужащие ЮВО подготовили технику к тренировкам на полигоне Корла в Китае

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Особое внимание было уделено поддержанию необходимого уровня ГСМ и технических жидкостей, проверке работоспособности системы управления огнем, подготовке силового блока и ходовой части к эксплуатации в условиях высокогорья и высоких температур окружающего воздуха.

Российская команда является единственной, которая выступит на более современной отечественной боевой машине пехоты БМП-3, остальные команды из Республики Беларусь, Республики Венесуэла и принимающей страны выступят на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства.