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На Краснодарский край обрушилась новая волна проливных дождей

Кира Карон
Анатолий Бородкин
09:52 16.08.2021
В Крымском районе Краснодарского края из-за циклона введен режим ЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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В Новороссийске гул сирен разбудил жителей. Людей предупредили, что необходимо отключить газ и электричество, собрать необходимый минимум ценных вещей и быть готовым к эвакуации.

Спустившиеся с гор ливневые потоки хлынули по улицам курортного города, сносят ограждения, блокируя припаркованные автомобили. Тяжелая ситуация и в соседних с Новороссийском селах. В самом Мысхако вода зашла во дворы и подвалы домов.

В Крымском районе Краснодарского края из-за циклона введен режим ЧС. За последние дни на территориях выпала полугодовая, а где-то и вовсе – годовая, норма осадков. Всему виной – циклон, пришедший на Черноморское побережье. Кроме проливных дождей еще и резкие порывы ветра. В некоторых районах он усиливался до 25 метров в секунду. Резко вырос уровень воды в реках. Власти вынуждены прибегать к критическим мерам реагирования.


«Через город вода проходит беспрепятственно, на всякий случай мы с Варнавинского водохранилища сбрасываем 150 кубов, чтобы не было подпора и чтобы вода проходила. Пока ситуация под контролем», - сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Стихия, кажется, прогуливается по побережью. В выходные самая тяжелая ситуация была в Геленджике и Анапе. Там жители остались без электричества. Сейчас оно восстановлено. Всего на Кубани за время паводка затопило почти две тысячи домовладений. Жизнь парализована в 30-ти населенных пунктах.

Развернуты пункты временного размещения. Там уже находятся около 500-т человек. В основном – это отдыхающие из близлежащих домов отдыха и пансионатов. Власти и местные жители готовится подсчитывать ущерб. Прогноз погоды утешительный. К утру понедельника дождь прекратился а ветер стих.

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