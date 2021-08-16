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«Тайфун-ПВО» на китайской земле: опубликованы кадры с конкурса АрМИ «Безопасная среда» в КНР

Алена Миронова
10:14 16.08.2021
В этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла пройдут три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК прошла жеребьевка и распределение военной техники среди команд, участвующих в международном этапе конкурса «Безопасная среда» среди подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

От России в этом соревновании принимают участие военнослужащие войск РХБЗ. По завершении жеребьевки все сборные перемещаются в боксы, знакомятся с машинами и автоматами. «Безопасная среда» - единственный конкурс, где россияне будут пользоваться китайской техникой и вооружением.

«Мы за равность. Так как техника у нас немножко отличается от китайской стороны и поиск радиоактивных источников и отравляющих веществ одинаковый по принципу и подобию, поэтому мы все в равных условиях и привозить с собой технику мы посчитали нецелесообразным», - отметил полковник, судья конкурса «Безопасная среда» Валерий Маров.

Все команды, участвующие в конкурсе «Чистое небо», получили в свое распоряжение бронетранспортеры китайского производства.

«Единственное исключение - сборная ВС РФ. Это автомобили "Тайфун-ПВО", так что это еще и гонка за престиж отечественных производителей вот таких армейских вездеходов», - заметил корреспондент «Звезды» Константин Худолеев с места событий.

Впервые в этом году наша сборная будет выступать на международном этапе конкурса «Суворовский натиск» на БМП-3. Это соревнование сродни танковому биатлону. Только для боевых машин пехоты.

«Наша команда - единственная в своем роде, которая доставила сюда, в пустыню Такла-Макан, технику отечественного производства. БМП привезли на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76. У нас собственные боеприпасы и даже горюче-смазочные материалы, то есть БМП-3, участвующие в армейских играх, будут заправляться горючим, привезенным из России», - передает корреспондент «Звезды».

Соперники нашей команды будут выступать на китайских машинах, аналогичных БМП-2. Выбор также определил жребий.

«Климат на территории Китая намного выше. Превышение над уровнем моря. От машины здесь требуется максимум, как от людей, которые должны выложиться на 100% и даже более, так и от техники», - подчеркнул руководитель российской команды в конкурсе «Суворовский натиск» Алексей Черепнин.

В этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла пройдут три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

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