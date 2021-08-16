СК завел уголовное дело после обнаружения двух сожженных тел в лесу в Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области после обнаружения в лесном массиве двух тел заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Ранее появилась информация том, что в лесном массиве на 63 километре железной дороги Санкт-Петербург-Выборг обнаружены два сожженных тела неустановленных лиц, предположительно женщины и ребенка.

Для организации работы к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем Следственного управления С.Т. Сазина в составе первого заместителя Следственного управления, и.о. руководителя отдела криминалистики, руководителя Следственного отдела по Выборгу, следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Выборгского отдела полиции, а также экспертов.

В настоящий момент проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Принимаются меры к выявлению всех причин, а также условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.