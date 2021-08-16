Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 58 тысяч автомобилей через Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента с ноября 2020 года обеспечили безопасность передвижения более 58​ тысяч автомобилей и около 210 тысяч человек, перевозки продовольствия и различных товаров через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно в круглосуточном режиме вблизи линии разграничения сторон.

Как отметил представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Василий Давыдов, ежедневно через личный состав наблюдательного поста проходит порядка 200 автомобилей.

Военнослужащие на наблюдательных постах, оборудованных фортификационными сооружениями «Блокпост», в плановом порядке проводят занятия по боевой подготовке, а также тренировки по предотвращению нарушений и возможного нападения.

Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе продолжают выполнять задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня.