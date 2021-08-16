Колонна многопрофильного госпиталя ЮВО вышла на марш из Ставропольского края в Абхазию

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа (ЮВО) приступили к совершению 800 км марша на штатной технике из города Буденновска (Ставропольский край) в Республику Абхазия.

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе руководства Республики Абхазия направило мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в закавказской республике.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.