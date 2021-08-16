Армия Военные врачи ЮВО развернули инфекционное отделение на базе диспансера во Владикавказе Алена Миронова Решение об оказании медицинской помощи гражданам Республики Северная Осетия – Алания военными специалистами было принято министром обороны России Сергеем Шойгу после обращения в его адрес временно исполняющего обязанности главы субъекта Сергея Меняйло. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Медицинский персонал 412-го военного госпиталя ЮВО развернул на фондах республиканского эндокринологического диспансера нештатное инфекционное отделение на сто коек во Владикавказе. В составе отделения будут функционировать подвижный рентгенологический кабинет, лаборатория для клинических исследований, а также дезинфекционная душевая установка. © Минобороны России Медперсонал, привлекаемый для оказания первичной медикосанитарной специализированной помощи больным гражданам республики, будет проживать на базе стационара республиканского кожно-венерологического диспансера в непосредственной близости от мест оказания помощи пациентам. В состав нештатного инфекционного отделения в основном вошли врачи и медперсонал 412-го военного госпиталя. Более того, к работе привлекли также и военных медиков объединений, соединений, воинских частей, медицинских организаций ЮВО и Военно-медицинской академии

имени С. М. Кирова. © Минобороны России В распоряжении медицинского персонала госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы наблюдения пациентов, рентгенографический аппарат, анализаторы крови. © Минобороны России Решение об оказании медицинской помощи гражданам Республики Северная Осетия – Алания военными специалистами было принято министром обороны России Сергеем Шойгу после обращения в его адрес временно исполняющего обязанности главы субъекта Сергея Меняйло. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика