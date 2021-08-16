Военные врачи ЮВО развернули инфекционное отделение на базе диспансера во Владикавказе
Решение об оказании медицинской помощи гражданам Республики Северная Осетия – Алания военными специалистами было принято министром обороны России Сергеем Шойгу после обращения в его адрес временно исполняющего обязанности главы субъекта Сергея Меняйло.
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Медицинский персонал 412-го военного госпиталя ЮВО развернул на фондах республиканского эндокринологического диспансера нештатное инфекционное отделение на сто коек во Владикавказе.
В составе отделения будут функционировать подвижный рентгенологический кабинет, лаборатория для клинических исследований, а также дезинфекционная душевая установка.