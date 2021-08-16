ФСБ РФ рассекретило документы о готовности Японии в 1944 году применить чумную бомбу

В ФСБ России впервые рассекречены архивные документы, которые свидетельствуют, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить бактериологическую бомбу. Основными материалами, составившими доказательную базу, являются протоколы допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Они проводились с 1945 года и до декабря 1949 года, уже в рамках Хабаровского процесса.

В одном из документов записано, что Ямаду ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры, где тот сообщил, что осенью 1944 года он лично доложил главкому о применении бактериологической бомбы «системы Исии».

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю. Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», - цитирует РИА Новости комментарий Ямады.

Японская бактериологическая бомба была названа в честь микробиолога, генерал-лейтенанта Сиро Исии, начальника специального отряда 731 Квантунской армии. Руководитель лично проводил биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. У бомбы был керамический корпус, в который помещали чумных блох. Снаряд должен был взрываться на высоте 50-100 метров над землею для максимальной площади заражения.

В отрядах 731 и 100 Квантунской армии ставили бесчеловечные опыты по заражению людей бактериями сибирской язвы, холеры, чумы, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Всего, по разным оценкам, за время существования отряда 731 в стенах лабораторий погибло от 3 до 10 тысяч человек.