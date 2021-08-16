Военные РФ привезли более двух тонн продуктов жителям села Баркум на севере Сирии

Российские военные ЦПВС, находящиеся в Сирии с миротворческой миссией, оказали гуманитарную помощь жителям села Баркум в провинции Алеппо. В населенный пункт, где после окончания в нем военных действий проживает около полутора тысяч человек, доставили больше двух тонн продуктов.

«Для примера, до 2015 года в нашем селе проживало около 4000 человек. Мы жили здесь до 2015 года, пока боевики не взяли в кольцо нашу деревню. Нам пришлось бежать в соседние деревни. Позже пришлось переехать в столицу провинции Алеппо», - рассказал глава сельской администрации Хасан Ахмед Аль-Ахмед.

Провинция Алеппо на севере страны была ареной ожесточенных столкновений правительственной армии Сирии с боевиками-исламистами. Ее территория была освобождена от террористических группировок при поддержке российских ВКС.

С начала процесса урегулирования в Сирийской Арабской республике прошли около трех тысяч гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза, по данным ЦПВС, составил более 5,2 тысяч тонн. В продуктовые наборы, которые раздают жителям, входит мука, рис, сахар, сгущенное молоко и чай.