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Японское СМИ рассказало о «горькой пилюле» для Украины

Валентина Пескова
04:32 16.08.2021
В стране недовольны, что Киев решил пойти на сближение с Пекином потому, что к Украине стали прохладнее относиться в США и в странах Европы.
Японское СМИ рассказало о «горькой пилюле» для Украины
© Фото: zelenskiy95, Facebook
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В Японии считают, что Украину ждет «горькая пилюля» в связи с тем, что власти страны решили пойти на сближение с Китаем. Как пишет журналист японской газеты  Nihon Keizai, президент страны Владимир Зеленский решил заручиться поддержкой Пекина в связи с тем, что к Украине начали прохладнее относиться в США и ЕС.

Автор материала констатировал, что глава Украины таким образом попросту решил привлечь к себе внимание, однако этот «хитрый ход» и нестандартная дипломатическая тактика скрывают в себе опасность.

«В момент, когда необходимо будет укреплять сплоченность с западными странами против России, разногласия вокруг Китая могут дать Москве только больше пространства для маневра», - пишет газета.

То есть поддержки от Пекина в своих отношениях с Россией, вместо «передумавших» решать проблемы Украины США и Европы, Зеленский вряд ли дождется, поскольку у Москвы и Китая довольно прочные и взаимовыгодные отношения.

В июле президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главою КНР Си Цзиньпином. Глава Украины отметил, что его страна заинтересована в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, и прежде всего это касается сфер торговли, а также крупных проектов в инфраструктуре. Среди них, к примеру, грузовые поезда, которые могут ходить между Китаем и Европой.

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