Врач объяснил, почему треть пациентов месяцами не может восстановиться после COVID-19

Примерно треть пациентов, заразившихся COVID-19, спустя три-четыре месяца после выздоровления не способны полноценно вести повседневную жизнь и ухаживать за собой из-за последствий заболевания. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По ее словам, проявление симптомов может продолжаться несколько недель и, возможно, месяцев после момента, когда ПЦР-тесты больных начинают показывать отрицательный результат. Чаще всего постковидный синдром постепенно регрессирует до полного исчезновения в течение полугода, однако бывают и исключения в сторону продления.

«Постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни», - цитирует специалиста РИА Новости.

Омарова уточнила, что не всегда наблюдается связь между тяжестью перенесения коронавирусной инфекции и появлением постковидного синдрома. В связи с этим она рекомендовала как можно раньше начинать реабилитацию после болезни даже при легкой форме вируса.