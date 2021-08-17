Армия Подразделения РХБЗ Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19 Валентина Пескова Колонне из 10 спецавтомобилей предстоит преодолеть более 800 километров из пункта постоянной дислокации в район выполнения поставленных задач. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: По просьбе руководства республики Абхазия в регион направлены подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота для оказания помощи в предотвращении распространения инфекции COVID-19. Распоряжение об этом отдал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. © Минобороны РФ В составе сводного отряда военнослужащих находится порядка 30 специалистов подразделения РХБЗ и 10 спецавтомобилей, среди которых: авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К. В настоящее время колонна совершает марш протяженностью свыше 800 километров в район выполнения поставленных задач. © Минобороны РФ Перед началом движения личным составом был проведен технический осмотр техники, оборудования и средств защиты, все военнослужащие вакцинированы и обследованы медицинскими специалистами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. © Минобороны РФ По прибытию на место военные вместе с медицинскими специалистами республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и начнут проведение дезинфекционных мероприятий социально-значимых объектов. Сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота ранее выполнял в Абхазии задачи по оказанию республике помощи в борьбе с COVID-19 в апреле и октябре 2020 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика