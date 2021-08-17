Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Подразделения РХБЗ Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19

Валентина Пескова
00:12 17.08.2021
Колонне из 10 спецавтомобилей предстоит преодолеть более 800 километров из пункта постоянной дислокации в район выполнения поставленных задач.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

По просьбе руководства республики Абхазия в регион направлены подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота для оказания помощи в предотвращении распространения инфекции COVID-19. Распоряжение об этом отдал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

© Минобороны РФ

В составе сводного отряда военнослужащих находится порядка 30 специалистов подразделения РХБЗ и 10 спецавтомобилей, среди которых: авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К. В настоящее время колонна совершает марш протяженностью свыше 800 километров в район выполнения поставленных задач.

© Минобороны РФ

Перед началом движения личным составом был проведен технический осмотр техники, оборудования и средств защиты, все военнослужащие вакцинированы и обследованы медицинскими специалистами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

© Минобороны РФ

По прибытию на место военные вместе с медицинскими специалистами республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и начнут проведение дезинфекционных мероприятий социально-значимых объектов.

Сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота ранее выполнял в Абхазии задачи по оказанию республике помощи в борьбе с COVID-19 в апреле и октябре 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:24 Армия
Сводная тренировка «гонки капитанов» АрМИ-2021 завершилась в Воронежской области
00:12 Армия
Видео
Подразделения РХБЗ Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19
22:18 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места возможной утечки газов на промзоне в Екатеринбурге
21:16 В стране и мире
Видео
В МЧС не подтвердили информацию о взрыве на промзоне в Екатеринбурге
20:13 В стране и мире
СМИ: после взрыва на промзоне в Екатеринбурге произошел выброс газов
Популярное
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
Названы восемь простых способов снизить давление
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.