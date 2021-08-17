Подразделения РХБЗ Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19
Колонне из 10 спецавтомобилей предстоит преодолеть более 800 километров из пункта постоянной дислокации в район выполнения поставленных задач.
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По просьбе руководства республики Абхазия в регион направлены подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота для оказания помощи в предотвращении распространения инфекции COVID-19. Распоряжение об этом отдал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.