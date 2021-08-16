Террористы совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации

За прошедшие сутки на территории идлибской зоны деэскалации было зафиксировано 26 обстрелов с позиции боевиков. Как обозначил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить, атаки были произведены боевиками группировки «Джебхат Ан-Нусра»*.

В провинции Идлиб было совершено 14 обстрелов, в провинциях Алеппо, Хама и Латакия - по четыре в каждой. Как указал Кулить, в районе Манбидж провинции Алеппо продолжает осуществляться патрулирование территории силами военной полиции РФ по двум маршрутам.

«Джабхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.