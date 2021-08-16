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Подводные весы: военные водолазы РФ провели первую тренировку в Иране на конкурсе «Глубина»

Алексей Курильченко
22:32 16.08.2021
Сборная команда ВМФ России провела первую тренировку в Индийском океане на конкурсе «Глубина».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военные водолазы сборной ВМФ России провели первую тренировку в рамках конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2021». Тренировка проводилась в акватории Индийского океана на водолазном полигоне в порту Конарак в Иране.

В свой первый тренировочный день российская команда отрабатывала выполнение упражнения «Весы». По условиям упражнения два водолаза, погрузившись под воду, должны перенести 10 гирь весом 32 кг каждая, в одну из корзин рычажных весов. Расстояние, которое нужно пройти под водой до весов, составляет 20 метров. На другом конце весов находится платформа, закрывающая доступ к ядру, которое нужно поднять на берег.

© Минобороны РФ

В ходе проведения тренировки упражнения российская команда отработала организацию безопасного погружения и подъема водолазов, порядок прохождения докладов и команд от поста к водолазам и обратно, а также потренировались в выборе наиболее оптимального способа переноса гирь на весы.

В ходе следующей тренировки российская команда будет отрабатывать сразу три упражнения: «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Фланец» и «Перетягивание каната».

© Минобороны РФ

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021», проводится в рамках «Армейских международных игр – 2021» в период с 22 августа по 01 сентября 2021 года. Конкурс проходит в Иране, на водолазном полигоне Военно-морской базы в морском порту города Конарак.

Конкурс включает соревнования из семи упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодке»,  «Фланец»,  «Подводная борьба в ластах «Акватлон», «Перетягивание каната под водой».

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