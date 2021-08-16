Подводные весы: военные водолазы РФ провели первую тренировку в Иране на конкурсе «Глубина»

Военные водолазы сборной ВМФ России провели первую тренировку в рамках конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2021». Тренировка проводилась в акватории Индийского океана на водолазном полигоне в порту Конарак в Иране.

В свой первый тренировочный день российская команда отрабатывала выполнение упражнения «Весы». По условиям упражнения два водолаза, погрузившись под воду, должны перенести 10 гирь весом 32 кг каждая, в одну из корзин рычажных весов. Расстояние, которое нужно пройти под водой до весов, составляет 20 метров. На другом конце весов находится платформа, закрывающая доступ к ядру, которое нужно поднять на берег.