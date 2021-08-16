Российские ученые создали антивирусный материал для масок

Российские специалисты создали материал для изготовления фильтров и масок, который сможет уничтожать вирусы и бактерии, при попадании на его поверхность.

Как сообщили разработчики из НПО «Здоровье Нации», антисептический материал «Ионит» представляет собой нетканое полотно, в структуру которого «прививаются» активные органические молекулы.



«Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Воздействие на бактерии идет путем разрушения клеточной мембраны. У вирусов разрушается их оболочка или непосредственно их структура», - пояснил IZ.ru директор по развитию компании Максим Яковлев.

Авторы проекта предоставили материал для проведения исследований в ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны РФ. Опыты показали , что уже спустя секунду после помещения нового коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) на ткань он был разрушен.

В официальном ответе института было указано, что материал «в процессе испытаний подтвердил возможную область применения при разработке высокоэффективных средств защиты кожи и органов дыхания от возбудителей опасных и особо опасных вирусных инфекций».