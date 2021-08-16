Кабмин РФ предложит варианты улучшения механизма представления сведений о доходах чиновниками

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. В частности, президент поручил кабмину до 15 октября предложить варианты улучшения механизма представления сведений о доходах лицами, замещающими госдолжности. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации до 15 октября 2021 года представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в указе.

Также президент России поручил Генпрокуратуре до 10 декабря нынешнего года представить предложения по детализации сведений о доходах, размещаемых в интернете.

Ранее Путин поручил принять меры для ускорения развития инфраструктуры БАМа и Транссиба. Доклад о предпринятых мерах необходимо будет предоставить до 1 ноября.