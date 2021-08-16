«С бронемашиной и пулеметами»: посол Жирнов рассказал, как талибы* охраняют посольство РФ в Кабуле

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что талибы* не отходят от здания посольства РФ и круглосуточно его охраняют.

«Бригада, уполномоченная более высокими руководителями, она к нам сегодня пришла со старшим, он подтвердил все директивы, чтобы была обеспечена безопасность дипмиссии. Все они стоят круглосуточно на дежурстве, бронемашина с пулеметами. Все хорошо», — сказал Жирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

Ранее стало известно, как теперь выглядит «город хаоса» Кабул. После прихода талибов* в столицу Афганистана город охватили хаос и паника.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.