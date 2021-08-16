Умер двукратный олимпийский чемпион Голубничий

В пресс-службе Европейской легкоатлетической федерации сообщили о смерти Владимира Голубничего вечером 16 августа. Советский легкоатлет и двукратный олимпийский чемпион скончался в городе Сумы, в котором прожил всю жизнь.

Голубничий принимал участие в пяти Олимпиадах, в которых завоевал 2 золотые, серебряную и бронзовую медали.

В 2012 году бывшего спортсмена включили в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который был основан в Барселоне по случаю празднования 100-летия организации.