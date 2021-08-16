В стране и мире Семья из четырех человек утонула в ЯНАО Кира Тило Трагедия произошла на реке Тидиби Яха. Среди погибших трое взрослых и ребенок восьми лет. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Следователи возбудили уголовное дело после гибели семьи в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди погибших трое взрослых и восьмилетний ребенок. «Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех местных жителей, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточняет ведомство. По предварительным данным, семья возвращалась на моторной лодке домой, но к месту назначения не прибыла. «В вечернее время 15 августа 2021 года около 22 часов семья местных жителей, среди которых находился 8-летний ребенок, на моторной лодке „Казанка 5м3“ возвращалась по реке Тидиби Яха домой — в село Новый Порт, но к месту назначения они не прибыли. В результате поисков, организованных сотрудниками полиции и местными жителями, тела двух женщин и малолетнего ребенка без спасательных жилетов обнаружены в реке в 10 километрах от Нового Порта», — сообщается на сайте СК. В ведомстве сообщают, что поиски тела мужчины продолжаются, обстоятельства трагедии уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика