Летчики дальней авиации отработали аварийное покидание воздушного судна под Саратовом

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации, экипажи самолетов Ту-160 и Ту-95МС совместно со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения отработали аварийное покидание воздушного судна с выполнением практических прыжков с парашютом.

Перед отработкой практических умений военнослужащие прослушали лекции о парашютных системах, возможных нештатных ситуаций и основах оказания первой помощи. После этого участники выполнили десантирование с различных высот, от 800 до 4 тысяч метров.

Летчики освоили прыжки с задержкой раскрытия парашюта, с грузовым контейнером, на площадку ограниченных размеров, а также нормативы, необходимые при эвакуации личного состава с авиационной техники терпящий бедствие.

За время тренировки совершено более 100 прыжков, участие в которых принимали свыше 50 военнослужащих. Десантирование проводилось с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8, с использованием системы «Арбалет» и парашютами Д1-5У.

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава, для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.