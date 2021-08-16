Оплакивают дома и отпуска: юг России страдает от крупного потопа

Югу России курортный сезон окончательно испортили ливни. Зарядили и довели местных до бедственного положения. Туристы оплакивают свой отпуск - не такое купание они себе представляли. А тут пока в магазин дойдешь - промокнешь по колено, а то и по пояс. И весло в тех краях - вещь нужная.

Дождь лил без остановки несколько часов подряд. А под утро город снова начал тонуть. Уже третий раз за лето. Вышедшие из берегов реки захлестнули улицы и дворы.

Целые районы оказались заблокированными. Тонули легковушки. Машины не могли проехать даже по центральным улицам. А во дворах и вовсе вода стояла по капот и выше. Без лодки не обойтись. Именно так и была организована эвакуация. На резиновых лодках по улицам спасатели заплывали во дворы.

Эти арбузы уже не такие аппетитные, как на прилавках. Впрочем, и прилавков тоже уже нет. Их смыло и унесло. Не прошло и трех дней, как центральный рынок в Керчи повторно затопило.

Этой ночью жители Новороссийска тоже не сомкнули глаз. В городе постоянно выли сирены - оповещали об опасности. Население пригородов эвакуировали. Низины уходили под воду прямо на глазах.

В одном из микрорайонов полностью смыло пляж. До грунта - как и не было. Все, что на нем находилось, унесло в море. А вот в курортной Анапе некоторых отдыхающих не напугал даже мощный тропический ливень. Поход на пляж и купание в море под дождем. И ничего, что шторм. Все как запланировано - отпуск же.

Попытки забаррикадироваться от стихии оказались напрасными. Вода либо сносила барьеры, либо топила. Первые этажи уже не спасти. Лужи моментально превращаются в болота, где воды по пояс. Нет электричества. А значит, и связи. Чтобы зарядить телефон от единственного генератора, собирается огромная очередь.

Там, где встречаются возвышенности и есть небольшой уклон, потоки стремительно набирают скорость. И превращаются в водопады. Вот где сейчас опаснее всего. И в таких местах не исключено повторение ялтинского сценария. Сейчас в Крыму 2 000 домов и квартир остались без электричества. Подстанции обесточены. Есть угроза замыкания.



На Кубани за время, что бушует циклон, затоплено больше 30 населенных пунктов. Пострадало почти 2 000 частных домов. Кое-где воду до сих пор отвести не удается. Благо хотя бы дождь прекратился. А в Керчи, похоже, все только начинается. Синоптики прогнозируют ливни с усилением ветра.