Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

На причале ТОФ торжественно встретили участвующие в АрМИ-2021 корабли Вьетнама

Егор Левин
18:55 16.08.2021
После швартовки произошла встреча главного судьи конкурса капитана 1-го ранга Геннадия Поддубного и руководителя вьетнамской делегации старшего капитана 1-го ранга Чинь Суан Тунга.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Корабли ВМС Социалистической Республики Вьетнам торжественно встретили на причале Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках конкурса «Кубок моря». Экипажи ракетных фрегатов «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг» ошвартовались на 33-м причале.

Эти же корабли ранее приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота РФ во Владивостоке.

© ТРК ВС РФ «Звезда»

Главный судья международного конкурса «Кубок моря» капитан 1-го ранга Геннадий Поддубный и глава вьетнамской делегации старший капитан 1-го ранга Чинь Суан Тунг встретились на берегу.

© ТРК ВС РФ «Звезда»

В свою очередь, Россия представит на «Кубок моря» экипаж корвета «Совершенный» проекта 20380.

Конкурс «Кубок моря» будет состоять из трех этапов: применения вооружения корабля по предназначению, соревнования по борьбе за живучесть и спасательной подготовке и соревнования по морской выучке. Открытие конкурса запланировано на 22 августа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:20 Спорт
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
16:19 Армия
Главком ВКС России Суровикин получил звание генерала армии
15:44 В стране и мире
МО Узбекистана: самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы
14:25 В стране и мире
МИД РФ: талибы* гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле
10:17 В стране и мире
В МИД РФ назвали захват власти талибами* результатом провала США в Афганистане
Популярное
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
Названы восемь простых способов снизить давление
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.