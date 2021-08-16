Армия На причале ТОФ торжественно встретили участвующие в АрМИ-2021 корабли Вьетнама Егор Левин После швартовки произошла встреча главного судьи конкурса капитана 1-го ранга Геннадия Поддубного и руководителя вьетнамской делегации старшего капитана 1-го ранга Чинь Суан Тунга. © Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корабли ВМС Социалистической Республики Вьетнам торжественно встретили на причале Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках конкурса «Кубок моря». Экипажи ракетных фрегатов «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг» ошвартовались на 33-м причале. Эти же корабли ранее приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота РФ во Владивостоке. © ТРК ВС РФ «Звезда» Главный судья международного конкурса «Кубок моря» капитан 1-го ранга Геннадий Поддубный и глава вьетнамской делегации старший капитан 1-го ранга Чинь Суан Тунг встретились на берегу. © ТРК ВС РФ «Звезда» В свою очередь, Россия представит на «Кубок моря» экипаж корвета «Совершенный» проекта 20380. Конкурс «Кубок моря» будет состоять из трех этапов: применения вооружения корабля по предназначению, соревнования по борьбе за живучесть и спасательной подготовке и соревнования по морской выучке. Открытие конкурса запланировано на 22 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика