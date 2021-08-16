На причале ТОФ торжественно встретили участвующие в АрМИ-2021 корабли Вьетнама
После швартовки произошла встреча главного судьи конкурса капитана 1-го ранга Геннадия Поддубного и руководителя вьетнамской делегации старшего капитана 1-го ранга Чинь Суан Тунга.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Корабли ВМС Социалистической Республики Вьетнам торжественно встретили на причале Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках конкурса «Кубок моря». Экипажи ракетных фрегатов «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг» ошвартовались на 33-м причале.
Эти же корабли ранее приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота РФ во Владивостоке.
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