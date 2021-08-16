Армия Российские военнослужащие в Таджикистане проходят ревакцинацию Тимур Шерзад Все прививки делаются исключительно на добровольной основе сотрудниками 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й военной базы в Душанбе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Более 3 000 российских военнослужащих 201-й военной базы в Таджикистане проходят ревакцинацию от COVID-19. Ревакцинация проходит двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак, также известной как «Спутник V». Все прививки делаются исключительно на добровольной основе сотрудниками 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й военной базы в Душанбе. В первую очередь ревакцинируют военнослужащих на боевом дежурстве и медперсонал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика