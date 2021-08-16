Армия Российские артиллеристы приступили к тренировкам в Иране в преддверии конкурса АрМИ Тимур Шерзад Российские военнослужащие в сорокаградусную жару отработали два первых этапа - ремонт 122-мм гаубицы и ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23. Следующей к тренировкам приступила команда Узбекистана. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские артиллеристы приступили к тренировкам в Иране в преддверии конкурса «Мастер-оружейник» в рамках Армейских международных игр - 2021. Участники конкурса получили иранскую 122-мм буксируемую гаубицу Д-30А, 122-мм реактивную систему залпового огня БМ РСЗО БМ-21 «Град», автомобиль КамАЗ, автомобильный кран и 23-мм зенитную установку ЗУ-23, а также стрелковое оружие. Российские военнослужащие в сорокаградусную жару отработали два первых этапа - ремонт 122-мм гаубицы и ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23. Следующей к тренировкам приступила команда Узбекистана. Международный этап конкурса «Мастер-оружейник» состоится на полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии в городе Шахиншехр в Иране. Он будет проходить с 23 августа по 4 сентября. В нем примут участие команды от России, Вьетнама, Узбекистана и Ирана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика