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Российские артиллеристы приступили к тренировкам в Иране в преддверии конкурса АрМИ

Тимур Шерзад
17:59 16.08.2021
Российские военнослужащие в сорокаградусную жару отработали два первых этапа - ремонт 122-мм гаубицы и ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23. Следующей к тренировкам приступила команда Узбекистана. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российские артиллеристы приступили к тренировкам в Иране в преддверии конкурса «Мастер-оружейник» в рамках Армейских международных игр - 2021. 

Участники конкурса получили иранскую 122-мм буксируемую гаубицу Д-30А, 122-мм реактивную систему залпового огня БМ РСЗО БМ-21 «Град», автомобиль КамАЗ, автомобильный кран и 23-мм зенитную установку ЗУ-23, а также стрелковое оружие. 

Российские военнослужащие в сорокаградусную жару отработали два первых этапа - ремонт 122-мм гаубицы и ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23. Следующей к тренировкам приступила команда Узбекистана. 

Международный этап конкурса «Мастер-оружейник» состоится на полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии в городе Шахиншехр в Иране. Он будет проходить с 23 августа по 4 сентября. В нем примут участие команды от России, Вьетнама, Узбекистана и Ирана. 

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