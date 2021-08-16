Главком ВКС России Суровикин получил звание генерала армии
Путин подписал указ о присвоении Сергею Суровикину звания генерала армии.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главкому ВКС России Сергею Суровикину звания генерала армии. Документ опубликован на сайте правовой информации.
«Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», - говорится в тексте указа.
В 2020 году Суровикин сообщил, что реализация третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС) в России начнется в 2022 году, а к 2024 году группировка будет полностью развернута.