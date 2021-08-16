Опубликованы первые кадры с места взрыва в отеле Барселоны: видео

В отеле Petit Palace в Барселоне прогремел сильный взрыв. Заведение расположено рядом с рынком Бокерия в столице Каталонии.

К настоящему времени версия теракта не оглашается, местные правоохранители заняты установлением всех обстоятельств и вынесением окончательного вердикта.

По данным полиции, никто не пострадал, здание также не получило значимых повреждений. Ролики с места событий опубликованы в социальных сетях. Оказавшийся на месте событий фотокорреспондент написал в своем Twitter, что, несмотря на это, всех постояльцев экстренно выселяют.