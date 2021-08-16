Военные и пограничники взяли штурмом судно-«нарушитель» в Арктике: кадры учений

Судно «Деспирейт» уверенно двигается к российской границе, на запросы не отвечает, на требование военных и пограничников остановиться не реагирует.

Рассмотреть нарушителя поближе отправляется корабельная авиация. Сразу два вертолета Ка-27 по очереди кружат над судном в метрах от него, но даже на это его экипаж внимания не обращает. Тогда за дело берется артиллерия, в ход идет главный калибр корабля.

Грохот выстрелов из установок АК-100 слышен на десятки миль вокруг. Предупредительный залп заставляет нарушителя остановиться и лечь в дрейф. Корабли подходят с двух сторон, берут судно в плотные тиски.

Специальный отряд выдвигается с борта большого противолодочного корабля Североморск в сопровождении авиации. Она следит за тем, чтобы нарушитель не начал движение вновь, а также докладывает всю оперативную обстановку, все, что происходит в этой акватории.

Гостей на судне явно не ждут, и подниматься на борт приходится самостоятельно. Борт высокий, просто так за него не ухватиться, поэтому обязательно используется «кошка». По-другому на борт просто не попасть!

Экипаж судна может быть вооружен. Поэтому отряд продвигается быстро, но со всей осторожностью. Несколько мгновений - и межведомственный отряд оказывается на мостике судна.

Высадка прошла успешно, экипаж не оказывает сопротивления. Сейчас стандартная процедура: экипаж просят лечь в дрейф, выключить связь, а также предоставить все необходимые документы.

Прежде чем покинуть борт, отряд еще раз тщательно осматривает судно и его экипаж. На этом операция завершена, можно возвращаться.

«Отработан полный комплекс мер и мероприятий, направленных на исключение несанкционированного прохода иностранного военного корабля или судна», - рассказал Александр Езеев, командир отряда кораблей Северного флота.

Подобные совместные учения военные и пограничники проводят несколько раз в год. В ближайшее время в арктической зоне состоится еще один их эпизод.