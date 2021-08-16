СК: за взятку задержан и.о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления

Исполняющий обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало задержан за получение взятки в размере более одного миллиона рублей. Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Сообщается, что в июле подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками таможенного управления.

Подозреваемый нашел посредника и через него выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

«Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше одного миллиона рублей за непринятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей», - сообщила Марковская.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.