В стране и мире Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате Алена Миронова Дистанционного формата начала учебного года не предполагается. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Учебный год в школах России начнется в традиционном формате - очно. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. «Мы понимаем, что это событие одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», - отмечается в Telegram Минпросвещения России. Глава ведомства также подчеркнул, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в сфере образования - регионы держат этот вопрос на контроле. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика