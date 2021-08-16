Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате
Дистанционного формата начала учебного года не предполагается.
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Учебный год в школах России начнется в традиционном формате - очно. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Мы понимаем, что это событие одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», - отмечается в Telegram Минпросвещения России.
Глава ведомства также подчеркнул, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в сфере образования - регионы держат этот вопрос на контроле.