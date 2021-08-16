Российские военные кинологи прибыли в Алжир для участия в конкурсе АрМИ «Верный друг»

В Алжир для участия в конкурсе АрМИ «Верный друг» прибыли российские военные кинологи. В Северную Африку они добирались на борту транспортника ВКС. Многочасовое путешествие пришлось выдержать и четвероногим конкурсантам. Участников соревнований сопровождал Игорь Лапик.

«Чтобы выступить в международном финале конкурса "Верный друг", нужно совершить марш-бросок длиной в тысячи километров. Военно-транспортная авиация не каждый день перевозит таких пассажиров, и люди летят бок о бок с собаками, и четвероногие конкурсанты ведут себя спокойно и покладисто, как будто осознавая важность своей поездки», - отметил корреспондент.

На алжирской земле наша команда провела уже первую тренировку. Собак знакомят с полосой препятствий и трассой дог-биатлона. Не забывают и о водных процедурах.

Как говорят специалисты, главный соперник российской команды - африканская жара. За день все 10 российских собак выпивают 40 литров воды. Еще один способ помочь питомцам - как следует вычесать.