Переход на лук и стрелы: как американцы скупили все оружие в стране

На территорию военной базы Анакостия-Боллинг под Вашингтоном проникли вооруженные посторонние. Объект, являющийся школой военных атташе и обучающий агентурной работе в составе диппредставительств, является очень охраняемым. И вновь возникает вопрос доступа к владению оружием: на настоящий момент с полок магазинов в США смели все, включая боеприпасы.

Но существует и нелегальный оружейный рынок. Например, в районе Кенсингтон в Филадельфии на заваленных мусором улицах с наркодилерами все чаще можно встретить автомобили с нью-йоркскими номерами, офисных клерков и домохозяек. В главном наркогетто США и раньше можно было без лицензии купить оружие, а во времена острого дефицита и подавно.

У суровых владельцев нелегальных арсеналов вне закона не только оборот оружия, но и отношения с покупателями. По слухам, в процессе «общения» гибнет каждый двадцатый покупатель. В легальных магазинах с колоссальным спросом колоссально выросли и цены. Ранее за коробку патронов просили около 10 долларов, сейчас - уже 35.

Последние два года привели США к небывалому кризису: каждая неделя уносит до полутысячи жизней. Раньше оружие и впрямь можно было купить едва ли не в супермаркете, но теперь оружейные заводы не успевают удовлетворять возросший спрос. Боеприпасов перестало хватать даже армии и полиции. По неофициальным данным, на каждого из 300 миллионов американцев уже приходится в среднем 2,5 единицы огнестрельного оружия.

При этом оружейная индустрия, даже захлебываясь, продолжает подстегивать спрос. Крупные бренды сотрудничают с блогерами-стрелками. Давка у стеллажей на оружейных выставках, хит сезона - детские товары, предлагающие совсем юным стрелкам уже не игрушечные, а точные оружейные реплики.

Но даже вооруженных до зубов американцев не спасает домашний арсенал. На улице, где разгул преступности, преимущество всегда будет за теми, кто чаще стреляет. По сути самостоятельно разогнав полицию, жители США начали скупать в Мексике старое оружие и восстанавливать его. В то время как иные переходят на то, что пока не дефицит - лук и стрелы.