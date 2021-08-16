Залпы «Гвоздик» разорвали тишину на полигоне в Мурманской области

В Мурманской области на полигоне в районе поселка Алакуртти состоялись батальонные тактические учения подразделений отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Отрабатывались временные нормативы по приведению в боевую готовность и маршу в назначенные районы. Проводились тренировки по преодолению условно зараженных участков местности. Также были отточены действия по отражению нападения условного противника.

Уделялось внимание и слаживанию батальона при ведении огня. Военнослужащие использовали стрелковое оружие, артиллерию и вооружение бронетехники. Огонь велся по целям, имитирующим как наземную технику, так и низколетящие воздушные силы, а также живую силу. Мишени находились на расстоянии от 100 метров до 10 километров.

Кроме этого, мотострелки отработали прорыв обороны при поддержке артиллерии и авиации. Учения прошли под руководством командира отдельной мотострелковой бригады полковника Александра Безбородова. Все задачи были выполнены на отлично.

Было задействовано 500 военнослужащих и более 80 единиц техники, включая тягачи МТ-ЛБ, САУ «Гвоздика» и самолеты Су-24, а также беспилотники.