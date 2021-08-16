В стране и мире В МИД РФ назвали захват власти талибами* результатом провала США в Афганистане Алена Миронова Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории. © Фото: Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Захват власти талибами* - результат провала США в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. «Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция», - подчеркнул Кабулов. Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории. * «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика