В МИД РФ назвали захват власти талибами* результатом провала США в Афганистане
Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории.
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Захват власти талибами* - результат провала США в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция», - подчеркнул Кабулов.
Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории.
* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.