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Участники совместных учений в Таджикистане вернулись в пункты постоянной дислокации

Анна Берестовая
00:45 16.08.2021
Военные РФ, Таджикистана и Узбекистана вернулись в пункты постоянной дислокации после совместных учений на полигоне Харб-Майдон.
Участники совместных учений в Таджикистане вернулись в пункты постоянной дислокации
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана, задействованные в совместных учениях, вернулись в пункты постоянной дислокации с полигона Харб-Майдон.

Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения выполнили марш комбинированным способом по различным маршрутам, преодолев 200 километров. В переброске войск и военной техники также были задействованы вертолеты авиационной группы 201-ой военной базы и самолеты военно-космических сил России.

В совместных учениях, которые состоялись в период с 5 по 10 августа, от вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана было задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. От российской стороны к учениям было привлечено свыше 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.

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