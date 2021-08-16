Участники совместных учений в Таджикистане вернулись в пункты постоянной дислокации

Военнослужащие вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана, задействованные в совместных учениях, вернулись в пункты постоянной дислокации с полигона Харб-Майдон.

Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения выполнили марш комбинированным способом по различным маршрутам, преодолев 200 километров. В переброске войск и военной техники также были задействованы вертолеты авиационной группы 201-ой военной базы и самолеты военно-космических сил России.

В совместных учениях, которые состоялись в период с 5 по 10 августа, от вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана было задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. От российской стороны к учениям было привлечено свыше 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.