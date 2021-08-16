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Названы восемь простых способов снизить давление

Анна Берестовая
00:30 16.08.2021
Врач перечислил восемь простых способов нормализации кровяного давления.
Названы восемь простых способов снизить давление
© Фото: Libor Sojka globallookpress
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В случае, если кровяное давление поднимается до значения 140-160/90-100 миллиметров ртутного столба и выше, следует предпринять действия для его снижения. Об этом рассказал шведский врач Матс Халльдин.

При наличии диагностированной гипертонии или нахождении в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям может потребоваться лекарственное лечение. В иных ситуациях нормализовать давления поможет ряд простых в исполнении мер.

Во-первых, положительно влияют умеренные физические нагрузки или минимум одна (или несколько коротких) ежедневная прогулка. Также будет полезно использовать какой-либо гаджет для подсчета количества шагов. Желательно проходить около десяти тысяч шагов в день.

Кроме того, порой следует отдохнуть от телевизора, телефона или компьютера, чтобы отстраниться от лишний переживаний. Стоит уметь снимать стресс, так как он плохо действует на кровяное давление.

Как указал врач, сон длительностью в семь часов помогает стабилизировать ситуацию с давлением. Положительно влияет и регулярное, но не чрезмерное питание, предпочтительно в рамках средиземноморской диеты и без большого количества жиров и соли.

В дополнении, как пишет издание Expressen, специалист посоветовал отказаться от курения, если такая вредная привычка имеется, и от алкоголя. Оба эти фактора способствуют росту риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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