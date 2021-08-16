Новобранцы Каспийской флотилии приняли военную присягу в Дагестане

Новобранцы весеннего призыва 2021 года, прибывшие для прохождения срочной службы в корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в пункте базирования в Дагестане, приняли военную присягу.

В составе учебного подразделения призывники уже успели прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для военной службы знания и навыки по строевой, физической, огневой, тактической и военно-медицинской подготовке, а также изучили общевоинские уставы и основы безопасности службы. В ходе практических занятий каждый из них выполнил упражнения по учебным стрельбам из автомата Калашникова.

Как отметили в пресс-службе ЮВО, на торжественной церемонии принятия военной присяги присутствовало командование флотилии, родители, родственники и друзья молодых солдат.

Для недопущения распространения инфекции COVID-19 были соблюдены все необходимые санитарные меры: проведена термометрия всех посетителей, соблюден масочный режим, проведена дезинфекция территории подразделениями РХБЗ.

После принятия военной присяги молодые матросы и солдаты были распределены в воинские части и корабельные соединения Каспийской флотилии с учетом их допризывной подготовки и образовательного уровня.