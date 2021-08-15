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Без рикошетов: пловцы «Вымпела» назвали оружие для операций по освобождению заложников

Владимир Расходчиков
10:11 15.08.2021
Во время проведения операций по освобождению заложников спецподразделения предъявляют особые требования к своему оружию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые пловцы Управления «В» Центра специального назначения ФСБ («Вымпел») рассказали в эфире «Военной приемки», что при проведении операций и учений по освобождению заложников в качестве оружия они используют пистолет-пулемет «Витязь» с легкими пистолетными пулями.

«Это пистолет-пулемет "Витязь" с двумя магазинами. На каждом ПП у нас фонарь, плюс коллиматорный прицел, плюс тепловизионный прицел», - объяснил сотрудник управления «В».

Пистолет-пулемет хоть и обладает меньшей убойной силой, по сравнению с автоматом, но зато позволяет использовать пистолетный боеприпас с мягким сердечником. Это позволяет избежать случайных рикошетов при штурме помещений и не ранить заложников. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Вымпел". 40 лет» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен 40-летию Управления «В» Центра специального назначения ФСБ - «Вымпелу», в котором зритель узнает больше о работе одного из самых засекреченных в мире спецподразделений.

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