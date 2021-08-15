Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках

Снайпер Управления «В» Центра специального назначения ФСБ («Вымпел») рассказал в эфире «Военной приемки» о необходимости наличия у каждого офицера спецподразделения второй специальности, помимо основной. Также он продемонстрировал свободное владение несколькими языками и заявил, что каждый боец «Вымпела» должен знать как минимум еще один язык, помимо родного.

«Нам необходимо изучать дополнительные специализации, я, например, снайпер, но также имею дополнительную специализацию “санинструктор”. Плюс - знание языков. Каждый офицер нашего подразделения хорошо говорит на одном или нескольких иностранных языках. В моей команде один офицер хорошо владеет французским языком, другой - английским. Лично я разговариваю на арабском и немного говорю по-персидски», - объяснил военнослужащий «Вымпела».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Вымпел". 40 лет» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен 40-летию Управления «В» Центра специального назначения ФСБ - «Вымпелу», в котором зритель узнает больше о работе одного из самых засекреченных в мире спецподразделений.