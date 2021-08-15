Сложнейший прыжок: бойцы «Вымпела» провели ночное десантирование в группе

Военнослужащие Управления «В» Центра специального назначения ФСБ («Вымпел») провели уникальное ночное десантирование из самолета с высоты 4000 метров. Сотрудники спецподразделения совершили парные прыжки в группе, летя на скорости 370 км/ч, с оружием, кислородными баллонами, еще и в темное время суток. Вместе с одним из военнослужащих прыгнул и ведущий «Военной приемки».

Парашютные системы и кислородное оборудование, которое позволяет бойцам спецназначения совершать такие сложные прыжки, производится в России компанией «Технодинамика» холдинга «Ростех».

После приземления, сотрудники «Вымпела» быстро занимают периметр и приводят оружие в боевое положение на случай нападения противника. Парное десантирование в плотной группе позволяет военнослужащим спецподразделения десантироваться плотно друг к другу, чтобы на земле не произошло разобщения сотрудников Управления «В».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Вымпел". 40 лет» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен 40-летию Управления «В» Центра специального назначения ФСБ - «Вымпелу», в котором зритель узнает больше о работе одного из самых засекреченных в мире спецподразделений.