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Морпехи в деле: как прошли крупные учения Северного флота на Балтике

Максим Румянцев
07:09 15.08.2021
В подготовке совместной десантной операции задействовали практически все силы Балтфлота - ударные корабли и авиацию.
Морпехи в деле: как прошли крупные учения Северного флота на Балтике
© Фото: Минобороны России
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На Балтике прошли масштабные учения морских пехотинцев Северного флота. Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» полным ходом идет в район высадки. В трюме находится десяток БТР, закрепленных по штормовому, на мостике - максимум внимания. Главное оружие десантного корабля на воздушной подушке - скорость. До шестидесяти узлов, а это около ста километров в час. Быстрее роту морской пехоты в нужную точку мирового океана не перебросит никто.

В подготовке десантной операции задействованы практически все силы Балтфлота - ударные корабли и авиация подавляют противника огнем, тральщики расчищают от мин море в районе высадки и только после этого можно приступать к главному.

Большие десантные корабли останавливаются в нескольких сотнях метров от берега, ближе не позволяет подойти глубина. Оставшееся расстояние бронетранспортеры преодолевают вплавь. Сегодня особый случай. На балтийском побережье тренируются морские пехотинцы Северного флота. После скалистых берегов сурового Заполярья, песчаные пляжи Балтики только на первый взгляд кажутся легким испытанием.

«Сейчас очень большие волны для БТР, тяжело выходить на песок, очень крутой урез, мы в таких условиях очень мало тренировались», - признался механик-водитель Александр Державин.

Для «северян» это первый опыт такой радикальной смены учебного театра военных действий. Хороший способ повысить уровень боевой подготовки.

«Новая местность, рельеф, грунт и условия. Для личного состава это большая польза и новый опыт», - сказал заместитель начальника штаба батальона морской пехоты Северного флота Сергей Куторов.

Впереди у морпехов Северного флота выполнение ряда других задач по предназначению, в том числе совместные тренировки и обмен опытом с балтийскими коллегами.

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