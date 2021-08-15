Штурм АЭС и освобождение заложников: уникальные кадры рассекреченных учений «Вымпела»

Архив Управления «В» Центра специального назначения ФСБ рассекретил кадры учений «Вымпела» на одной из атомных электростанций. Бойцы спецподразделения провели десантирование на атомные блоки, провели штурм с использованием разведки роботами. Главной целью маневров было успешное освобождение заложников. Видео учений было рассекречено в честь скорого юбилея «Вымпела», 19 августа Управлению «В» исполнится ровно 40 лет.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Вымпел". 40 лет» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен 40-летию Управления «В» Центра специального назначения ФСБ - «Вымпелу», в котором зритель узнает больше о работе одного из самых засекреченных в мире спецподразделений.