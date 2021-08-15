В Красном Кресте заявили о десятках погибших при взрыве топливного резервуара в Ливане

На севере Ливана в районе Аккар взорвался резервуар для хранения топлива. Об этом сообщил глава Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане в своем Twitter.

По его данным, жертвами ЧП стали, по меньшей мере, 22 человека, еще 79 человек пострадали, несколько - пропали без вести.

«Причина пока неизвестна, на месте работают 24 бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы города Триполи, у многих из них ожоги разной степени тяжести», - объяснил он.

Как, в свою очередь, информируют местные СМИ, в резервуаре находилось 60 тысяч литров мазута. По их данным, взрыв прогремел в 03:30 (время совпадает с мск), после чего вспыхнул сильный пожар, который к настоящему моменту был локализован.