Израиль отозвал посла из Польши из-за закона о реституции имущества евреев

Власти Израиля приняли решение отозвать своего посла в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства еврейского государства Яир Лапид.

«Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы Лапиды.

Послу Польши в Тель-Авиве настоятельно рекомендовано выехать на родину. Яир Лапид выразил надежду, что за это время посол объяснит руководству своей страны, какое значение Холокост имеет для евреев.

«Мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о Холокосте», - говорится в заявлении главы МИД.

Ранее президент Польши Анджей Дуда принял решение подписать резонансный закон, затрагивающий тему реституции собственности пострадавших от рук нацистских преступников евреев в годы Второй мировой войны. Принятые после этого поправки вызвали недовольство в Израиле и США. Там считают, что новый закон лишает евреев права на возврат утраченного имущества, либо на получение за него компенсации.