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Военачальники раскрыли подробности военно-технического форума ЮВО на Кавказе

Роман Захаров
06:30 15.08.2021
В рамках форума с 27 по 29 августа 2021 года пройдут масштабные мероприятия во Владикавказе, в Грозном, Нальчике, в ингушском поселке Троицкое, на военной базе в Цхинвале, а также в Каспийске.
Военачальники раскрыли подробности военно-технического форума ЮВО на Кавказе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во Владикавказе представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и республиканского военкомата Северной Осетии провели пресс-конференцию, посвященную военно-техническому форуму «Армия-2021».

В рамках форума с 27 по 29 августа 2021 года пройдут масштабные мероприятия во Владикавказе, в Грозном, Нальчике, в ингушском поселке Троицкое, на военной базе в Цхинвале Республики Южная Осетия, а также в дагестанском городе Каспийск. Вниманию посетителей представят более тысячи современных образцов вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

«Гости форума смогут увидеть такие образцы вооружения и техники, как автомат АК-12, бесшумные снайперские автоматы "Вал", пистолет Ярыгина, танки Т-90 и Т-72Б3, тяжелую огнеметная систему ТОС-1А "Солнцепек", боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, медицинские бронеавтомобили "Линза", вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ка-52 "Аллигатор"», - рассказал заместитель командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО по ВПР, полковник Андрей Лукьяненко.

Также представители военного комиссариата сообщили о работе на площадках Форума пунктов отбора кандидатов в подразделения БАРС - боевого армейского резерва страны.

«До конца августа этого года в регионах, входящих в состав 58-й армии ЮВО, планируется сформировать боевой армейский резерв страны (БАРС). В настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервисты должны будут обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения, поддерживать правопорядок и принимать участие в ликвидации последствий стихийных бедствий», - пояснил врио военного комиссара Северной Осетии, подполковник Абрил Абдулаев.

При этом уточнил, что резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. По словам подполковника, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей, сержант-солдат до 5 тысяч рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тысяч рублей, солдат - до 25 тысяч рублей.

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